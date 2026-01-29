Come animali in gabbia Telecamere ovunque bufera sugli Australian Open | rivolta dei tennisti

Gli atleti si scambiano accuse dure sugli Australian Open. Nei giorni scorsi, molti tennisti hanno denunciato di sentirsi come animali in gabbia, con telecamere ovunque. La situazione sembra peggiorare invece di migliorare, e i giocatori non nascondono la rabbia. L’atmosfera tra gli atleti si fa tesa, mentre chiedono chiarimenti all’organizzazione. La polemica si accende e il torneo rischia di diventare un caso anche fuori dal campo.

In realtà si tratta di un problema già portato all'attenzione dagli atleti che affrontano in Australia il primo Slam dell'anno, ma invece di migliorare la situazione pare ulteriormente peggiorata fino a diventare insostenibile, così tanto da portare numerosi esponenti del tennis mondiale a lamentarsi davanti ai microfoni per mandare un messaggio chiaro all'organizzazione del torneo: l'intera area in cui si svolgono gli Australian Open, e non solo il terreno di gioco o la zona del tunnel che imboccano i giocatori prima di scendere in campo, è letteralmente disseminata di telecamere.

