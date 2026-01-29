Colpo della Vbs | Giordani | Volevo questa maglia

Marco Giordani diventa il primo grande acquisto del Viareggio Beach Soccer per il 2026. Il giocatore, nato ad Anzio nel 1997, ha scelto di vestire questa maglia, dopo aver fatto parte della Nazionale italiana di calcio su spiaggia. Attualmente, Giordani gioca anche a 11 con il Fratrese Perignano, dove è il vice-capocannoniere dell’Eccellenza con 11 gol. La sua firma segnala l’inizio di una nuova stagione per il club toscano.

È Marco Giordani il primo (grande) acquisto del Viareggio Beach Soccer per la stagione 2026. Nato ad Anzio nel 1997, Giordani è uno dei volti più rappresentativi della Nazionale italiana del calcio su spiaggia, oltre a giocare pure a 11 (attualmente è il vice-capocannoniere dell’Eccellenza coi suoi 11 gol con la maglia del Fratrese Perignano. che ha dovuto resistere alla serrata corte del Viareggio Calcio che a dicembre ha provato a prenderlo senza successo). Il percorso di Giordani sulla sabbia è iniziato nel 2017 al NoName Nettuno per poi proseguire con Terracina e Napoli fino al triennio vissuto a Catania. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

