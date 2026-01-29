Colleferro Giovedì 29 Gennaio La città commemora le vittime dello Scoppio della fabbrica del ’38 Si presenta la Guida di Colleferro Si inaugura l’ultimo piano dell’Auditorium e …

Stasera a Colleferro si ricordano le vittime dello scoppio della fabbrica del 1938. La città si riunisce per la commemorazione e per la presentazione della nuova Guida di Colleferro. Inoltre, si inaugura ufficialmente l’ultimo piano dell’Auditorium, un evento atteso da tempo. La giornata si svolge con diverse iniziative, tutte rivolte a mantenere vivo il ricordo e a valorizzare il patrimonio locale.

Il 29 gennaio, Colleferro ricorda lo scoppio della fabbrica di tritolo del 1938 con una Giornata di Memoria Civica.

