Coldiretti parte il percorso di ascolto | Dalle criticità locali alle grandi battaglie europee contro concorrenza sleale e cibo artificiale

Coldiretti avvia un nuovo ciclo di incontri nel forlivese. L’obiettivo è ascoltare le imprese agricole, capire i loro problemi e trovare soluzioni pratiche. La prima tappa si concentra sulle criticità locali, ma il percorso mira anche a preparare battaglie più grandi in Europa contro la concorrenza sleale e i cibi artificiali. Le riunioni vogliono rafforzare il dialogo tra gli agricoltori e le istituzioni, con l’intento di portare proposte concrete sui tavoli decisionali.

La prima tappa si è svolta presso la sede provinciale di Via Forlanini a Forlì con una nutrita partecipazione di agricoltori associati Parte il nuovo ciclo di incontri territoriali 2026 di Coldiretti Forlì-Cesena, "un'iniziativa pensata per consolidare il dialogo con le imprese agricole, raccogliere bisogno reali, approfondire le principali criticità e costruire insieme risposte concrete da portare sui tavoli istituzionali locali, nazionali e europei". La prima tappa si è svolta presso la sede provinciale di Via Forlanini a Forlì con una nutrita partecipazione di agricoltori associati; seguiranno incontri in molteplici località della provincia, da Cesena a Bagno di Romagna, passando per le valli e i borghi, per garantire a tutti i territori la possibilità di confrontarsi direttamente con i dirigenti dell'organizzazione.

