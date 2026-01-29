Codice della strada cambia la norma sulle droghe | ecco chi è punibile

Il Parlamento ha approvato una modifica al codice della strada che riguarda le norme sulle droghe. Ora, chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti può essere punito solo se si trovi in condizioni che mettano a rischio la sicurezza degli altri. La nuova formulazione dell’articolo 187 chiarisce che non basta essere positivi al test, bisogna anche aver creato un pericolo concreto durante la guida. La norma cambia quindi rispetto al passato, quando bastava il semplice risultato positivo per scattare la sanzione.

La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Tradotto: la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti è punibile solamente se si crea pericolo concreto per la sicurezza della circolazione A dirlo è la Corte costituzionale attraverso la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi. Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La Corte Costituzionale ha stabilito che il nuovo testo sulla guida sotto effetto di droghe non è illegittimo.

La Corte costituzionale ha stabilito che la norma sul guidare sotto effetto di droghe, inserita nel nuovo Codice della strada voluto dal ministro Salvini, resta in vigore.

