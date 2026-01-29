clima la bei investe quasi 7 miliardi in italia

La Bei ha annunciato di aver investito quasi 7 miliardi di euro in Italia per progetti legati al clima. Gelsomina Vigliotti, vicepresidente dell’istituto, ha presentato i numeri durante una conferenza a Roma, sottolineando quanto il nostro paese sia al centro delle strategie del gruppo. La cifra impressiona e dimostra l’impegno concreto della Bei nel sostenere la transizione ecologica italiana.

Sul clima la Bei ha investito in Italia quasi 7 miliardi. A snocciolare le cifre Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, in una conferenza a Roma dove è stato messo in evidenza il ruolo centrale dell’Italia nell’azione strategica del gruppo Bei. Il gruppo Bei ha intensificato il proprio contributo in Italia a favore dei due grandi obiettivi trasversali dell’ Unione europea: l’azione climatica e la coesione, destinando rispettivamente il 56% (6,92 miliardi) e il 40% (4,9 miliardi) della propria attività a queste due priorità strategiche. “Il gruppo Bei – osserva Vigliotti – sta traducendo in investimenti concreti in Italia le priorità europee su transizione energetica, competitività e autonomia strategica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

