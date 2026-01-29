clausole di salvaguardia sul trattato ue india

Questa mattina si è svolta la discussione sulle clausole di salvaguardia dell’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’India. I rappresentanti dei due blocchi si sono confrontati sulle misure di tutela, mentre le parti si preparano a firmare ufficialmente l’intesa. È un passo importante che potrebbe cambiare le regole del commercio tra Europa e India, creando nuove opportunità ma anche sfide da affrontare.

Nessun dubbio che l’accordo tra libero scambio sottoscritto da Unione Europea e India possa davvero ‘fare la storia’, visti i numeri che lasciano pochi dubbi rispetto alle reciproche aspettative. Beni e servizi scambiati valgono, già oggi, 180 miliardi di euro l’anno, ed entro il 2032 si stima che le esportazioni europee possano raddoppiare, ma non sarebbe tutto oro qual che luccica. Nell’accogliere "con favore la conclusione del negoziato", Confindustria Ceramica prova tuttavia a mettere i puntini sulle ì auspicando "che questo trattato, come tutti quelli europei, garantisca piena reciprocità e adeguate tutele per i comparti più esposti" e chiede che l’accordo sia accompagnato da "clausole di salvaguardia contro ogni forma di concorrenza sleale, piena reciprocità e tutele adeguate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

