L’Università di Perugia si conferma nella classifica mondiale QS 2026, restando tra le 850 migliori. Anche quest’anno, l’ateneo umbro mantiene la sua posizione, dimostrando una stabilità che fa ben sperare. La direzione di Marianelli sembra aver portato i risultati sperati, mentre l’ateneo guarda avanti, pronto a migliorarsi ancora.

L’Università degli Studi di Perugia si conferma nella fascia 801–850 del QS World University Rankings 2026, mantenendo una posizione stabile tra le 1.501 università più riconosciute a livello globale. Un posizionamento che riflette la solidità dell’ateneo e la continuità dei suoi indicatori, dall’eccellenza nella ricerca all’internazionalizzazione, dall’occupabilità dei laureati all’attenzione all’impatto sociale e ambientale. Pur restando stabile, l’ateneo perugino si prepara a intraprendere un nuovo ciclo di crescita sotto la guida del rettore Massimiliano Marianelli, che punta a rafforzare ulteriormente la reputazione internazionale dell’università e a valorizzare il suo potenziale accademico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Classifica QS 2026, l’Università di Perugia conferma stabilità e guarda al futuro sotto la guida di Marianelli

Approfondimenti su Perugia Università

L’Università di Siena sale di nuovo nella classifica QS Europe.

Il Professor Massimiliano Marianelli, Rettore dell’Università di Perugia, è stato recentemente segnalato per l’assegnazione di un’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Perugia Università

