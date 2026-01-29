L’Inter chiude la fase a gironi al nono posto e dovrà passare dai playoff per accedere agli ottavi di finale. Nonostante la vittoria contro il Borussia Dortmund, la squadra di Chivu non ha conquistato un piazzamento diretto e ora si prepara a sfide impegnative contro avversarie ancora da definire. La classifica finale ha deciso la sorte dei nerazzurri, che cercano di risollevarsi dopo una fase complicata.

di alberto alberto petrosilli Classifica finale Champions League: nonostante l’impresa contro il Borussia Dortmund l’Inter di Chivu, in virtù del nono posto finale, giocherà i Playoff. L’Inter di Cristian Chivu chiude la fase campionato di Champions League con un’impresa memorabile al Signal Iduna Park, ma il destino beffardo dei risultati dagli altri campi condanna i nerazzurri ai playoff di febbraio. Nonostante i 52 punti che valgono il primato in Serie A, il percorso europeo dovrà passare per le forche caudine del barrage dopo il decimo posto finale nella classifica unica. Classifica finale Champions League: l’Inter sbanca Dortmund con Dimarco e Diouf, ma è solo 10ª: playoff contro Bodo o Benfica”». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Classifica finale Champions League: Inter nona e costretta ai playoff. La graduatoria completa e le possibili avversarie

La Champions League si avvicina alla fase decisiva, e l'Inter si prepara ad affrontare un percorso complesso tra sfide francesi e rivincite.

