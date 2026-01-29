Civitanovese pressing su Pensalfini e Sciarra

La Civitanovese si prepara alla sfida contro Urbania con una novità importante: Felipe Gorla, dall’Argentina, è arrivato e già si allena con il gruppo. Il tecnico punta su di lui per rafforzare l’attacco e ha già deciso di farlo scendere in campo, sperando di dare una svolta alla partita. Intanto, la squadra ha intensificato il pressing su Pensalfini e Sciarra, cercando di mettere in difficoltà gli avversari fin dalle prime battute.

Dall'Argentina è arrivato il transfer di Felipe Gorla ed il giocatore è a disposizione per la sfida ad Urbania. Classe 2005, Gorla si allena al Polisportivo da diverse settimane: è una classica prima punta strutturata fisicamente. Assieme al mediano Franco Barone, subentrato domenica scorsa contro il Tolentino, proviene dal Club Atletico Estudiantes. Intanto il mercato prosegue, con l'obiettivo di portare in rossoblù altri elementi utili alla causa. Il prossimo colpo dovrebbe essere Mattia Pensalfini, mezzala di centrocampo proveniente dal Trodica: può essere impiegato anche come esterno ed è un giocatore di gamba.

