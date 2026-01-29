Città del vino nuovo incarico per Angelo Radica | eletto presidente della rete europea Recevin

Angelo Radica, sindaco di Tollo e presidente dell’Associazione nazionale città del vino, ha appena preso il comando di Recevin, la rete europea delle città del vino. Radica ha ricevuto il nuovo incarico durante un incontro tra i rappresentanti delle città vitivinicole europee. Ora si prepara a coordinare le iniziative e i progetti della rete, che coinvolge oltre 500 comuni italiani e europei.

Il sindaco di Tollo e presidente dell’Associazione nazionale città del vino in Spagna è stato eletto presidente delle città del vino europee Nuovo incarico per Angelo Radica: il sindaco di Tollo e presidente dell’Associazione nazionale città del vino, di cui fanno parte oltre 500 comuni vitivinicoli, è stato eletto presidente delle città del vino della rete europea Recevin. L’elezione ha avuto luogo in Spagna, a Carinena, nel corso della cerimonia di chiusura dell’evento di Città europea del vino. Hanno votato i 16 consiglieri rappresentanti dei quattro Paesi aderenti. Recevin è una rete nata nel 2000 per promuovere il turismo del vino e per rappresentare le esigenze e difendere con una sola voce gli interessi delle amministrazioni locali europee economicamente legate al vino.🔗 Leggi su Chietitoday.it

