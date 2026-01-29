Città del Teatro Doppio evento

Questa sera alla Città del Teatro di Cascina si tiene un doppio appuntamento con la musica. L’Orchestra della Toscana si esibisce in concerto, regalando al pubblico una serata di musica classica di alto livello. La sala si riempie di appassionati pronti ad ascoltare le note di un’orchestra che porta in scena un repertorio ricco e coinvolgente.

Doppio appuntamento alla Città del Teatro di Cascina. L’Orchestra della Toscana in concerto. Stasera una serata di grande musica classica. Alle 21 la Città del Teatro di Cascina ospita l’Orchestra della Toscana per un concerto dedicato al grande repertorio sinfonico, con un programma che unisce una nuova commissione contemporanea a capolavori di?ajkovskij e Mozart. A dirigere l’orchestra sarà Balázs Kocsár, direttore ungherese attivo nelle principali sale da concerto europee. Solista della serata il violoncellista Alexey Stadler, musicista di fama internazionale e allievo di Mstislav Rostropovich. 🔗 Leggi su Lanazione.it

