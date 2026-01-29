Cisal Catania incontra il presidente della Comunità di Sant' Egidio

Ieri pomeriggio a Catania, Cisal ha incontrato il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Emiliano Abramo. Durante l'incontro, hanno parlato degli oratori e del ruolo che svolgono per i giovani e gli adolescenti. È stata un’occasione per confrontarsi su come migliorare questi spazi di aggregazione e crescita.

Alla riunione hanno preso parte Loredana Gagliano, Stefania Sauta ed Emanuele Sciuto, accompagnati dal segretario provinciale della Confederazione Etnea, Giovanni Lo Schiavo. Nel corso dell'incontro, il Segretario Lo Schiavo ha sottolineato l'importanza del confronto, definendolo «assolutamente proficuo», grazie anche alla grande disponibilità del Presidente della Comunità di Sant'Egidio. «È stata affrontata con attenzione – ha dichiarato Lo Schiavo – la rilevanza della funzione sociale ed educativa degli oratori, autentici luoghi di aggregazione per la crescita integrale dei giovani. Del resto, è sotto gli occhi di tutti come nella nostra città, così come in altre parti d'Italia, il disagio giovanile appaia sempre più evidente, anche alla luce dei ripetuti e gravi episodi di violenza verificatisi negli ultimi tempi».

