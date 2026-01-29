Ciclovia del Livenza | Da Amirante un imbarazzante silenzio
La ciclovia del Livenza torna al centro delle polemiche. Il comitato Villorba-Nave ha espresso nuove preoccupazioni, ma finora non ha ricevuto risposte chiare. Da parte della Regione, il silenzio di Amirante alimenta i dubbi e l’insoddisfazione tra chi attende da anni un progetto che sembra ancora lontano dalla realizzazione.
A dirlo è il consigliere regionale Nicola Conficoni del Partito democratico dopo aver presentato un'interrogazione in merito all'ex Fvg7 “Gli interrogativi e le preoccupazioni che pone il comitato Villorba-Nave sulla ciclovia del Livenza sono gli stessi che a più riprese stiamo avanzando in Consiglio regionale, l'ultima è l'interrogazione fatta ad agosto del 2025. L'esito è purtroppo sempre il medesimo, il silenzio assoluto da parte dell'assessore Amirante, un comportamento inaccettabile non solo nei confronti dell'assemblea legislativa del Fvg, ma anche verso i cittadini.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
