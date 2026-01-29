La ciclovia del Livenza torna al centro delle polemiche. Il comitato Villorba-Nave ha espresso nuove preoccupazioni, ma finora non ha ricevuto risposte chiare. Da parte della Regione, il silenzio di Amirante alimenta i dubbi e l’insoddisfazione tra chi attende da anni un progetto che sembra ancora lontano dalla realizzazione.

A dirlo è il consigliere regionale Nicola Conficoni del Partito democratico dopo aver presentato un'interrogazione in merito all'ex Fvg7 “Gli interrogativi e le preoccupazioni che pone il comitato Villorba-Nave sulla ciclovia del Livenza sono gli stessi che a più riprese stiamo avanzando in Consiglio regionale, l'ultima è l'interrogazione fatta ad agosto del 2025. L'esito è purtroppo sempre il medesimo, il silenzio assoluto da parte dell'assessore Amirante, un comportamento inaccettabile non solo nei confronti dell'assemblea legislativa del Fvg, ma anche verso i cittadini.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Livenza Ciclovia

L'articolo analizza il silenzio di Elly Schlein e Francesca Albanese su questioni delicate legate alla

La realizzazione del tratto montemurlese della Ciclovia del Sole segna un importante passo verso una rete di mobilità sostenibile europea, collegando Capo Nord a Malta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Livenza Ciclovia

Argomenti discussi: Ciclovia del Livenza: Da Amirante un imbarazzante silenzio.

Pedemontana, Ciclovia del sole, Linea Gustav: le ciclabili italiane da scoprire nel 2025Rampe elicoidali, ponti e gallerie. È possibile viaggiare tra Spoleto e il territorio di Norcia immersi nel verde dell’Umbria, seguendo il percorso della vecchia ferrovia. Era il 1926 quando venne ... repubblica.it

Ciclovia del lago, l'anello perde pezzi: «Da Garda non passerà mai, la spiaggia del Corno è sacra»Si allargano sempre di più i buchi tra le maglie dell’anello della Ciclovia del Garda, lungo il perimetro del lago. Alle proteste contro il progetto - portate avanti da ben 67 associazioni e comitati ... corrieredelveneto.corriere.it