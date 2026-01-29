A Niscemi la situazione resta critica e molto complicata. Le piogge intense e i venti forti hanno causato danni e allagamenti, lasciando molte famiglie senza corrente e con le case allagate. Nel frattempo, i volontari si sono messi in moto nelle zone colpite, cercando di aiutare chi si trova in difficoltà. Simone Dei Pieri, fondatore di una rete di volontari in Sicilia, sottolinea che non si tratta di un fenomeno eccezionale: “Sbaglia chi pensa che questi eventi siano rari. I cambiamenti climatici portano a fenomen

«Ci siamo sentiti impotenti davanti a quello che stava succedendo e quindi abbiamo cercato un modo per dare una mano concretamente. Non era programmato che diventasse così grande, è stato più che altro mettere in rete tante energie. Abbiamo raccolto le segnalazioni e le abbiamo girate a chi poteva andare in quel giorno». Una macchina di aiuti cresciuta in modo spontaneo e organizzato, che racconta di una comunità pronta a fare rete. Con pale, guanti, stivali di gomma e tanta buona volontà hanno iniziato a spalare fango e detriti. Quale stato d'animo prevale oggi? «È un sentimento ambivalente: da una parte sono entusiasta di vedere centinaia di volontari che vengono da tutta la Sicilia per dare una mano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ciclone Harry, Simone Dei Pieri, fondatore di una rete di volontari in Sicilia: «Sbaglia chi parla di eccezione, questi fenomeni climatici sono sempre più frequenti e vanno affrontati come tali»

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, con località rase al suolo e attività economiche gravemente compromesse.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Sicilia si trova ad affrontare una fase di ricostruzione e cambiamento.

