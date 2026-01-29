Ciclone Harry il Prefetto | danni e evacuazioni

Il ciclone Harry ha portato danni pesanti lungo le coste. Il Prefetto Vaccaro conferma che le forze dell’ordine stanno facendo tutto il possibile per mettere in sicurezza le persone. Molti residenti sono stati evacuati, e alcune zone sono rimaste completamente distrutte. Le immagini mostrano litorali devastati e case danneggiate. La situazione resta critica, e le autorità continuano a lavorare sul campo per gestire l’emergenza.

Ciclone Harry, il Prefetto Vaccaro: "Massimo impegno per proteggere i cittadini. Danni ingenti, evacuazioni e litorali distrutti". Il Ciclone Harry ha colpito duramente la provincia di Reggio Calabria, lasciando dietro di sé un bilancio pesante: litorali divorati, case sfondate, viabilità compromessa e oltre mille evacuati. Oggi pomeriggio, il Prefetto Clara Vaccaro è intervenuta pubblicamente per fare il punto sull'emergenza, ribadendo il massimo impegno delle istituzioni nel garantire sicurezza e assistenza. Danni e criticità: il quadro aggiornato. Durante il suo intervento, il Prefetto ha illustrato le principali criticità: Frane e smottamenti lungo la viabilità provinciale e locale.

