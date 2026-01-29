Ciclone Harry e frana a Niscemi per i danni blocco dei mutui e bonus da 5mila euro

Questa mattina a Niscemi, una frana ha causato danni significativi, bloccando alcune strade e interrompendo le attività quotidiane. I residenti si sono svegliati con i primi danni visibili e le autorità stanno valutando l’entità dell’emergenza. Intanto, molte famiglie chiedono aiuto, mentre il governo prepara un pacchetto di misure, tra cui il blocco dei mutui e un bonus da 5.000 euro per chi ha subito danni. La Sicilia continua a fare i conti con gli effetti del ciclone Harry, che ha già causato dann

Le stime dei danni del ciclone Harry continuano ad aumentare e solo per la regione Sicilia la cifra è salita a circa 2 miliardi di euro. I danni maggiori sono stati riscontrati lungo la costa ionica, nel Catanese e nelle aree turistiche. Impressionanti anche i danni a Niscemi, dove la frana continua ad allargarsi e ad aumentare il numero degli sfollati. L' impatto economico è devastante per il piccolo comune in provincia di Caltanissetta, per il quale arriva la proposta di una sospensione delle rate dei mutui e altri incentivi alle attività. La visita di Giorgia Meloni è stata comunque all'insegna delle polemiche.

