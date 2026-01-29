Ciclone Harry Bilotti | un milione ai territori colpiti

Il deputato del Movimento 5 Stelle Bilotti annuncia che il governo stanzia un milione di euro per aiutare le zone colpite dal Ciclone Harry. “Siamo vicini alle comunità danneggiate”, dice. L’importo deriva dai tagli agli stipendi dei politici, spiega, per sostenere chi ha subito danni. La somma sarà distribuita alle aree più colpite, ma ancora non si sa come e quando. La situazione rimane critica nelle zone interessate dal maltempo.

Ciclone Harry, Bilotti (M5S): “Vicini ai territori colpiti. Un milione di euro dai tagli ai nostri stipendi”. Il passaggio del Ciclone Harry ha lasciato un segno profondo in Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni travolte da giorni di piogge torrenziali, frane e allagamenti che hanno messo in ginocchio intere comunità. Case evacuate, strade spezzate, porti distrutti, paesi isolati: un quadro che racconta la fragilità del territorio e la forza delle persone costrette, ancora una volta, a ricominciare. In questo contesto, la senatrice del Movimento 5 Stelle Anna Bilotti ha diffuso un messaggio di vicinanza e responsabilità istituzionale, sottolineando la necessità di non lasciare soli i cittadini colpiti dall’emergenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Confintesa Sicilia esprime solidarietà alle province e ai comuni siciliani colpiti dal ciclone Harry.

Il presidente Schifani ha effettuato sopralluoghi nei comuni della fascia ionica colpiti dal ciclone Harry, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina.

