Ciclista travolto e ucciso a Gaggiano

Questa mattina a Gaggiano un ciclista di 65 anni è stato investito e ucciso da un camion in via Marco Polo, vicino all’incrocio con via Leonardo da Vinci. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 e, nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo non ce l’ha fatta. La polizia ora indaga sulle cause dello scontro.

Poco prima delle 13 a Gaggiano, ha perso la vita un ciclista milanese di 65 anni finito sotto un camion in via Marco Polo, nei pressi dell'incrocio semaforico con via Leonardo da Vinci.

