Ciclista morto schiacciato sotto le ruote del rimorchio di un camion nel Milanese

Questa mattina, un ciclista è morto dopo essere stato investito da un camion a Gaggiano, nel Milanese. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.50 all’incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il ciclista non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

