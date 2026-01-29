Ciclista morto schiacciato sotto le ruote del rimorchio di un camion nel Milanese
Questa mattina, un ciclista è morto dopo essere stato investito da un camion a Gaggiano, nel Milanese. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.50 all’incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il ciclista non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.
L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 29 gennaio, intorno alle 12.50 all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci nel comune di Gaggiano nel Milanese. A perdere la vita un ciclista milanese di 65 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
