Ciak si gira!…Cinemà | una serata indimenticabile al centro di Roma

Una serata speciale ha animato il cuore di Roma, con l’evento Ciak si gira!…Cinemà. Attori, registi e appassionati si sono ritrovati nel centro della città per celebrare il cinema d’autore e la musica che lo accompagna. La piazza si è trasformata in un set a cielo aperto, con proiezioni e incontri che hanno coinvolto il pubblico in modo diretto e autentico. La serata si è conclusa con un’atmosfera di festa, lasciando tutti con il desiderio di rivivere presto momenti simili.

Ciak si gira! .Cinemà: un evento straordinario che celebra la grande musica e il cinema d'autore, con protagonisti d'eccezione e una platea ricca di volti noti della TV Nella cornice del Teatro Off Off di Roma si è svolta la prima nazionale dell'evento Ciak si gira! .Cinema. Lo spettacolo ha visto come protagonisti Beppe Convertini, celebre conduttore di Uno Mattina In Famiglia su Rai1 e autore del volume Il Paese delle Tradizioni edito da Rai Libri, insieme ad Alma Manera.

