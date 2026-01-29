Cia Calabria Nord | è allarme infortuni in agricoltura agire su prevenzione

La Cia Calabria Nord lancia l’allarme: in agricoltura aumentano gli infortuni e le morti sul lavoro. Ogni giorno, persone che lavorano nei campi rischiano la vita o si feriscono gravemente. La situazione è diventata insostenibile, e ora serve intervenire subito per migliorare la prevenzione e ridurre i rischi.

(Adnkronos) – Troppe le morti quotidiane sui luoghi di lavoro o gli incidenti che ogni anno rendono inabili quanti operano in ambito agricolo. E' l'allarme che ha lanciato Cia Calabria Nord nel corso di un convegno organizzato a Cassano allo Ionio, rivolto alle imprese agricole del territorio e dedicato appunto al tema della sicurezza sul. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

