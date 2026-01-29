Un’immagine circola sui social con un presunto articolo che riporta le parole di un’attivista nigeriana. Si legge: “Ci sono troppi italiani in Italia”. Ma si tratta di una bufala. L’articolo non esiste, e l’immagine si sta diffondendo come una notizia vera, anche se non c’è alcuna conferma ufficiale. La vicenda ha riacceso il dibattito sui falsi messaggi online e sui rischi di diffondere informazioni non verificabili.

Circola l’immagine di un presunto articolo intitolato “Attivista nigeriana protesta: ‘ci sono troppi italiani in Italia’”. Nell’immagine compare la foto di una donna e una didascalia che attribuisce la frase alla scrittrice e attivista Oiza Q. Obasuyi. In realtà, quella nella foto non è affatto lei. Inoltre, parti del testo risultano prive di senso compiuto. Si tratta di un’immagine generata con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. La frase non compare in nessuna intervista dell’attivista.. L’immagine dell’articolo è generata dall’Intelligenza Artificiale.. L’autore della bufala stravolge una critica dell’attivista che cita la parola “bianchezza”.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Oiza Obasuyi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Oiza Obasuyi

Argomenti discussi: Ci sono troppi italiani. La bufala del sito razzista contro Oiza Q. Obasuyi; L'aglio, i coltelli e la caccia all'italiano: perché non ci fidiamo della giustizia svizzera; Anche per Gimbe ci sono troppi medici e pochi infermieri; Questo film italiano è una vera perla molto amata all’estero, ma da noi in troppi devono ancora vederlo.

Ci sono troppi italiani. La bufala del sito razzista contro Oiza Q. ObasuyiCircola l’immagine di un presunto articolo intitolato Attivista nigeriana protesta: ‘ci sono troppi italiani in Italia’. Nell’immagine compare la foto di una donna e una didascalia che attribuisce l ... open.online

La manifattura italiana è più solida. Ma ci sono troppe imprese fragiliNegli ultimi quindici anni le imprese manifatturiere hanno avviato un processo di rafforzamento patrimoniale senza precedenti: la quota di capitale proprio ha quasi raggiunto i livelli tedeschi, ... ilgiornale.it

BISCOTTI GUSTO PIZZA Sono buonissimi e facili da fare. RICETTA: https://blog.giallozafferano.it/paola67/biscotti-gusto-pizza/ Perfetti da sgranocchiare come snack. - facebook.com facebook