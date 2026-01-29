Choc in Italia | segue un’anziana per strada poi la rapina nell’androne

Questa mattina, una donna anziana stava tornando a casa nel suo quartiere quando è stata seguita da un uomo. Arrivata nell’androne del palazzo, l’uomo le si è avvicinato e le ha strappato la borsetta prima di scappare via. La vittima è rimasta scossa, ma fortunatamente non ci sono feriti. La polizia ha avviato le indagini per trovare il responsabile.

Una mattina come tante, la spesa fatta con calma e quella sensazione rassicurante di conoscere ogni angolo del quartiere. Poi, all'improvviso, qualcosa cambia. Un passo dietro l'altro, una presenza che si avvicina, un'ombra che non ti aspetti. E in pochi istanti la quotidianità si spezza, lasciando addosso solo paura. Succede in una zona piena di vita, tra gente che va e viene e rumori familiari. Proprio lì, dove ci si sente al sicuro perché "è sempre stato così", una donna di 92 anni rientra a casa con la busta della spesa. Cammina piano ma con quel tipo di dignità testarda che hanno spesso gli anziani: l'autonomia come orgoglio, il rito della mattina come libertà.

Questa mattina a Torino, una donna di 92 anni è stata seguita da un uomo mentre tornava a casa dopo aver fatto la spesa al mercato di Piazza Nizza.

Una donna è stata vittima di una rapina violenta in via Bolognina, mentre si recava al lavoro.

