Chiusura supermercato Pam Panorama ‘I Gigli’ faciliterà la ricollocazione dei dipendenti licenziati

Il supermercato Pam Panorama di Campi Bisenzio chiude i battenti. I dipendenti licenziati saranno aiutati a trovare nuove posizioni grazie alla collaborazione con il centro commerciale I Gigli, che si impegna a facilitare la loro ricollocazione.

CAMPI BISENZIO – Il centro commerciale I Gigli faciliterà la ricollocazione dei dipendenti licenziati dopo la chiusura del supermercato Pam Panorama. “È stato un primo incontro positivo, tutti abbiamo potuto apprezzare la disponibilità della proprietà de I Gigli che, pur non essendo un soggetto datoriale, ha dato la propria disponibilità per facilitare la ricollocazione del personale attualmente in cassa integrazione licenziato da Pam Panorama”. Così Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, al termine dell’incontro di ieri (28 gennaio) in presidenza tra la proprietà de I Gigli, le organizzazioni sindacali, già firmatarie dell’accordo firmato in Regione lo scorso venerdì e rappresentative dei lavoratori licenziati, la Regione e l’amministrazione di Campi, presente con dall’assessora al lavoro, Carla Bonora.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Pam Panorama

In seguito alla chiusura del punto vendita Pam Panorama ai Gigli, si valuta l’attivazione di opportunità di ricollocamento per i dipendenti all’interno del centro commerciale.

Il supermercato Pam Panorama dei Gigli di Campi ha chiuso i battenti il 31 dicembre 2025.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pam Panorama

Argomenti discussi: Chiusura Pam ai Gigli: risorse e formazione per ricollocare i lavoratori, soprattutto donne oltre i 50 anni; Pam Panorama, strategie di fidelizzazione e nuovi lanci a Marca 2026; Pam Panorama, ci sono gli ammortizzatori. E arrivano incentivi per la ricollocazione; Salame nostrano con aglio richiamato per presenza di Listeria monocytogenes.

Chiusura Pam ai Gigli: risorse e formazione per ricollocare i lavoratori, soprattutto donne oltre i 50 anniLa forza lavoro licenziata da Pam Panorama ai Gigli, 36 persone in massima parte donne tra i 50 e i 60 anni, è al centro dell’accordo sottoscritto al tavolo regionale e approvato anche dall'assemblea ... 055firenze.it

Chiusura Pam Panorama, Regione Toscana e I Gigli al lavoro per il ricollocamento dei dipendentiÈ stato un lungo confronto quello condotto ieri mattina da Valerio Fabiani, consigliere per le crisi aziendali di Eugenio Giani, con la direzione e la ... gonews.it

La forza lavoro licenziata da Pam Panorama ai Gigli è al centro dell’accordo sottoscritto al tavolo regionale - facebook.com facebook