Chi si è qualificato in Champions League?

Da justcalcio.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera si è conclusa la fase a gironi della Champions League. Le squadre hanno dato tutto sul campo in una notte intensa, e ora si conoscono i nomi delle qualificate agli ottavi. La competizione si fa sempre più avvincente, con alcune sorprese e altre conferme.

2026-01-29 00:53:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Mercoledì una folle notte di Champions League ha concluso la fase di campionato per un’altra stagione. Tutte e sei le squadre della Premier League sono passate, con solo il Newcastle che dovrà giocare gli spareggi del mese prossimo. I detentori del Paris St Germain e del Real Madrid non sono riusciti a conquistare un posto automatico. Il PSG è riuscito a pareggiare solo 1-1 in casa contro il Newcastle United, un risultato che ha lasciato entrambe le squadre di fronte ai playoff nonostante avessero iniziato l’ultima serata in posti automatici.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Approfondimenti su Champions League

Risultati Champions League: si è conclusa l’ultima giornata della League Phase

Questa sera si è chiusa l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

Chi si qualifica agli ottavi o agli spareggi di Champions League: cosa serve a Inter, Juve e Atalanta

L’ultima giornata di Champions League si rivela decisiva per Inter, Juventus e Atalanta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

I sorteggi assurdi di questa Champions League

Video I sorteggi assurdi di questa Champions League??

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Riepilogo Champions League: Inter, Juventus e Atalanta agli spareggi, Napoli eliminato; Il gol del portiere al 98esimo minuto che ha qualificato il Benfica ai playoff di Champions League; Playoff Champions: i possibili incroci (per ora) delle italiane; Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: chi si è qualificato?.

chi si è qualificatoChi si qualifica agli ottavi o agli spareggi di Champions League: cosa serve a Inter, Juve e AtalantaA Inter, Juventus e Atalanta non basta vincere all'ultima giornata di Champions League per classificarsi tra le prime 8 ma devono sperare anche in una ... fanpage.it

chi si è qualificatoMourinho si qualifica con gol del portiere e la Champions gli regala un incredibile scherzo del destinoIl Benfica al 98? ha trovato il gol della vittoria contro il Real Madrid, battuto per 4-2. Mourinho dice al portiere di andare a saltare, Trubin segna. Un miracolo sportivo. Il Benfica va ai playoff. fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.