Chi si è qualificato in Champions League?

Mercoledì sera si è conclusa la fase a gironi della Champions League. Le squadre hanno dato tutto sul campo in una notte intensa, e ora si conoscono i nomi delle qualificate agli ottavi. La competizione si fa sempre più avvincente, con alcune sorprese e altre conferme.

Mercoledì una folle notte di Champions League ha concluso la fase di campionato per un'altra stagione. Tutte e sei le squadre della Premier League sono passate, con solo il Newcastle che dovrà giocare gli spareggi del mese prossimo. I detentori del Paris St Germain e del Real Madrid non sono riusciti a conquistare un posto automatico. Il PSG è riuscito a pareggiare solo 1-1 in casa contro il Newcastle United, un risultato che ha lasciato entrambe le squadre di fronte ai playoff nonostante avessero iniziato l'ultima serata in posti automatici.

Questa sera si è chiusa l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League.

L’ultima giornata di Champions League si rivela decisiva per Inter, Juventus e Atalanta.

Argomenti discussi: Riepilogo Champions League: Inter, Juventus e Atalanta agli spareggi, Napoli eliminato; Il gol del portiere al 98esimo minuto che ha qualificato il Benfica ai playoff di Champions League; Playoff Champions: i possibili incroci (per ora) delle italiane; Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League: chi si è qualificato?.

