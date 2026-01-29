Antonio Conte non nasconde la sua rabbia. L’allenatore del Napoli si scaglia contro la Lega Serie A, accusandola di aver scelto il calendario senza considerare le conseguenze. La partita contro la Fiorentina si giocherà sabato alle 18:00, appena tre giorni dopo la sfida di Champions contro il Chelsea. Conte si dice furioso e chiede risposte chiare.

L’INCHIESTA. Antonio Conte ha attaccato duramente la Lega Serie A per il calendario: il Napoli scenderà in campo contro la Fiorentina sabato alle 18:00, appena 69 ore dopo la sfida di Champions col Chelsea. La scelta non è casuale ma dettata dagli accordi con le TV. DAZN ha esercitato il suo diritto di scelta (“Pick”) sulla partita e la Lega l’ha collocata alle 18:00 per una precisa strategia commerciale: garantire la visione in “prima serata” (ore 12:00) al pubblico degli Stati Uniti. Una logica di business che crea una disparità sportiva: la Fiorentina arriverà al match con 24 ore di riposo in più rispetto agli azzurri. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Chi ha deciso Napoli-Fiorentina sabato? Gli USA dietro la scelta. Conte furioso

Approfondimenti su Napoli Fiorentina United

Il mercato del Napoli ha suscitato molte critiche e dubbi, ma le decisioni sono spesso il risultato di scelte complesse e di vari fattori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

VIDEO NM - Fiorentina-Napoli, il saluto di Antonio Conte

Ultime notizie su Napoli Fiorentina United

Argomenti discussi: Perché il Napoli ha preso Giovane: le cessioni di Lang e Lucca, l'infortunio di Neres e il ruolo con Conte; Tangenziale, Salvini sull'aumento del pedaggio: Non lo ha deciso questo governo; Neres ha deciso si opera a Londra - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; CF - Il Consiglio federale straordinario ha deciso: nessun cambiamento delle norme. Mercato del Napoli a saldo zero.

Chi ha deciso questo fallimentare mercato del Napoli? Manna? Conte? Non andare in Champions sarebbe un disastroMercato del Napoli, buttati al vento oltre cento milioni. De Laurentiis è una vittima, ha scommesso tutto il piatto e ora rischia ... ilnapolista.it

Napoli, Conte ha mezza squadra ko ma mette due giocatori fuori rosa: che polemicaAntonio Conte usa il pugno di ferro contro Marianucci e Ambrosino che si sarebbero rifiutati di allenarsi dopo una linea concordata con il loro agente Giuffredi ... sport.virgilio.it

Sulle ultime in vista di Napoli-Fiorentina, il giornalista, ha rivelato: "La Fiorentina ha un problema con i centravanti. Kean oggi rientra in gruppo, sarà forse in panchina. Non di certo titolare. Piccoli si è infortunato, non credo ce la farà". - facebook.com facebook

#SerieA, le #designazioniarbitrali della 23a giornata. Napoli-Fiorentina a La Penna x.com