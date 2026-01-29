Chi guadagna di più con la libera professione | medici influencer e ingegneri in cima

Nel 2025, chi lavora in modo indipendente vede crescere i guadagni nelle aree della sanità, dell’ingegneria e della creazione di contenuti. I medici, gli influencer e gli ingegneri sono i professionisti che guadagnano di più con la libera professione. La tendenza conferma come le competenze specialistiche siano sempre più richieste nel mercato del lavoro autonomo.

