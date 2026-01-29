Chi guadagna di più con la libera professione | medici influencer e ingegneri in cima
Nel 2025, chi lavora in modo indipendente vede crescere i guadagni nelle aree della sanità, dell’ingegneria e della creazione di contenuti. I medici, gli influencer e gli ingegneri sono i professionisti che guadagnano di più con la libera professione. La tendenza conferma come le competenze specialistiche siano sempre più richieste nel mercato del lavoro autonomo.
Nel 2025 il lavoro autonomo continua a premiare competenze specialistiche, sanità e produzione di contenuti. Un'analisi su oltre 40mila Partite IVA mostra quali sono le professioni più redditizie, i settori in crescita e le ombre che accompagnano la libertà del lavoro indipendente.🔗 Leggi su Fanpage.it
