La Spagna ha deciso di cacciare Maurizio Gelli, l’ambasciatore del Nicaragua a Madrid. In soli tre giorni, Gelli deve lasciare il paese, senza possibilità di negoziazione. La mossa sorprende, considerando il suo ruolo diplomatico e il suo passato legato alla P2. La notizia arriva inaspettata e crea scompiglio nei rapporti tra i due paesi.

La Spagna ha cacciato Maurizio Carlo Alberto Gelli, ambasciatore del Nicaragua a Madrid, dandogli appena 72 ore per lasciare il paese. Insieme a lui è stato espulso un altro diplomatico nicaraguense. La decisione arriva come risposta diretta all’improvvisa espulsione del capo della missione diplomatica spagnola da Managua, la capitale del Nicaragua. Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha definito l’espulsione dei diplomatici spagnoli «ingiustificata e senza precedenti». Madrid ha risposto con la stessa durezza, applicando il principio della reciprocità diplomatica. L’Unione Europea sta seguendo la crisi con grande attenzione e potrebbe presto approvare nuove sanzioni contro il regime nicaraguense. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Maurizio Gelli, il figlio del “venerabile maestro” della P2, cacciato dalla Spagna come persona non grata

Approfondimenti su Maurizio Gelli

La Spagna ha deciso di espellere l’ambasciatore del Nicaragua, Mauricio Gelli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Maurizio Gelli

Il governo spagnolo contro Maurizio Gelli: deve lasciare Madrid entro 72 oreIl figlio dell'ex venerabile della P2 risulta persona non gradita all'interno del territorio spagnolo dove è presente per la missione di ambasciatore del Nicaragua ... arezzonotizie.it

La Spagna caccia l’ambasciatore del Nicaragua: è Mauricio Gelli, figlio del venerabile della P2La Spagna ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore del Nicaragua Mauricio Carlo Alberto Gelli, figlio di Licio Gelli, il venerabile della ... fanpage.it

Il governo spagnolo contro Maurizio Gelli: deve lasciare Madrid entro 72 ore x.com

La Spagna ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore del Nicaragua Mauricio Carlo Alberto Gelli, ordinandogli di lasciare Madrid entro 72 ore. Si tratta del figlio di Licio Gelli, il “venerabile” della loggia massonica Propaganda Due (P2). Si tratta di una rito - facebook.com facebook