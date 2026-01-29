Lavinia Circeo, la velina di Striscia la Notizia, è al centro dell’attenzione. La ballerina romana, 24 anni, ha conquistato il pubblico con il suo talento e il sorriso smagliante. Su Instagram, dove conta migliaia di follower, condivide momenti della sua vita e del suo lavoro. Chi la segue già la apprezza non solo per la bellezza, ma anche per la semplicità con cui si mostra sui social. La sua presenza nel programma di Canale 5 l’ha fatta diventare una delle figure più amate tra le giovani.

La nuova edizione di Striscia la Notizia vede come velina (sono sei in totale) Lavinia Circeo. Conosciamo meglio chi è la ballerina, la sua età, vita privata, fidanzato e Instagram. Eccoci subito con la scheda conoscitiva della velina di Striscia la Notizia Lavinia Circeo: quanti anni è e dov’è nata? Diciamo subito che Lavinia è nata a Pescara il 29 aprile 2001 e la sua età oggi è di 24 anni. Il suo segno zodiacale è il Toro. Dalla biografia sappiamo anche che ha studiato presso il Liceo coreutico. Della vita privata di Lavinia Circeo di Striscia la Notizia non si conosce molto. La velina non sappiamo se è attualmente fidanzata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Lavinia Circeo velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Approfondimenti su Striscia La Notizia

Nausica Marasca è una delle veline di Striscia la Notizia, il noto programma televisivo italiano.

Ginevra Festa è una delle veline di Striscia la Notizia, il noto programma televisivo di Italia Uno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Una ragazza pescarese tra le nuove veline di Striscia la notizia; Ecco chi sono le 6 nuove Veline di Striscia la notizia; Chi sono le 6 veline di Striscia la notizia; Tutto sulle nuove Veline di Striscia La Notizia, che stasera torna in tv in prima serata.

Chi è Lavinia Circeo, la velina abruzzese di Striscia la notiziaDalle origini a Pescara al successo con Ezio Greggio, la carriera e la vita privata della nuova velina di Striscia la notizia Lavinia Circeo ... 105.net

Chi è Lavinia Circeo, ha un fidanzato velina di Striscia la Notizia?/ Età, profilo Instagram e lavoroChi è la giovane Lavinia Circeo, velina di Striscia la Notizia? Originaria di Pescara, vive a Cannes ormai da diversi anni per ragioni lavorative ... ilsussidiario.net

«Da piccola, sulla torta del mio terzo compleanno c’era il Gabibbo! » racconta Lavinia Circeo, oggi una delle nuove veline di Striscia la Notizia. Lavinia è nata a Pescara il 29 aprile 2001, ha 24 anni ed è Toro. Sui dati fisici, come altezza e peso, non ci sono inf - facebook.com facebook

Le sei nuove Veline di Striscia la Notizia 2026: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. x.com