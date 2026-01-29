Una donna si presenta in chiesa dichiarando di essere la mamma di Maria, scatenando un certo scompiglio. Don Massimo inizia subito a indagare, cercando di capire chi sia e cosa voglia. La scena si svolge nella quarta puntata di Don Matteo 15, trasmessa questa sera in tv, e sembra che nulla sia più come prima.

Quando sembra che la vita si stia tranquillizzando in Don Matteo 15, ecco che arriva una donna misteriosa a sconvolgere le carte in tavola. E non è una guest star qualunque: questa volta si tratta di qualcuno che potrebbe cambiare per sempre la vita di Maria, la ragazza che Don Massimo ha accolto in canonica insieme al piccolo Massimo. Una mamma che spunta dal nulla, un abbraccio carico di emozione, ma anche un sospetto che serpeggia nell’aria. Perché quando le cose sembrano troppo belle per essere vere, probabilmente c’è sotto qualcosa. E don Massimo – che di mestiere salva anime ma ha anche il fiuto da investigatore forgiato dai suoi anni da carabiniere – non riesce proprio a credere a tutta questa storia. 🔗 Leggi su Amica.it

Chi è la donna che si presenta dicendo di essere la mamma di Maria? Don Massimo indaga nella quarta puntata di Don Matteo 15 stasera in tv

Questa sera su Rai 1 torna Don Matteo 15, con la quarta puntata.

