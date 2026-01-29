Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli vivono una relazione fatta di alti e bassi. Hanno affrontato momenti difficili, come la malattia dell’attrice nel 2018, ma continuano a stare insieme. Lui rivela che il loro segreto è avere due case separate, una scelta che li aiuta a mantenere equilibrio e riservatezza.

Benedicta Boccoli e il marito Maurizio Micheli hanno dovuto affrontare alti e bassi nel corso della loro lunga relazione, a partire dal tumore combattuto dall’attrice nel 2018. Il segreto della coppia, però, sembra essere quello dello stare al passo coi tempi. In più occasioni Benedicta ha ribadito di vivere da anni in case separate, considerando un pericolo per la stabilità di coppia la convivenza: “Questa fa finire qualsiasi storia: poi il matrimonio non ci piace e io l’ho già avuto” dichiarò l’attrice a I Fatti Vostri. Non solo nessun matrimonio, ma nessun figlio (Micheli ne ha avuto uno nato dalla relazione con Daniela Nobili, da cui ha divorziato): “Il nostro segreto è non essere sposati, se no ci saremmo già lasciati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Benedicta Boccoli, Maurizio Micheli: “Il nostro segreto è avere due case separate”

Approfondimenti su Benedicta Boccoli

Claudia Pandolfi ha confermato, anche al settimanale F, di vivere con il suo compagno Marco De Angelis in due case separate.

Gabriel Garko, attore italiano, ha recentemente confermato il suo matrimonio con Giorgio, conosciuto quattro anni fa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Benedicta Boccoli

Argomenti discussi: Gabriek Garko si è sposato, chi è il marito Giorgio; Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio: Avvocato con origini nobili. Ecco come si sono conosciuti; Gabriel Garko, chi è il marito Giorgio: le origini nobili, le nozze segrete e il grande sogno di un figlio; Gabriel Garko, l'annuncio a sorpresa: Mi sono sposato. Chi è il marito Giorgio.

Chi è Giorgio: il marito di Gabriel Garko con cui si è unito civilmente due anni fa – FOTOGabriel Garko si è unito civilmente due anni fa con Giorgio: ecco chi è il marito, la foto esclusiva di Chi Magazine. gay.it

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko: biografia, carriera e il matrimonio segretoGabriel Garko ha svelato di essere sposato con Giorgio: ma chi è l'uomo che ha conquistato il suo cuore. Ecco cosa si sa. donnaglamour.it