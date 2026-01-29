Chelsea Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese Ecco cosa è successo

Palmer finisce nel mirino dei Red Devils. La sua situazione al Chelsea si fa complicata dopo settimane di voci e smentite. Ora il giovane trequartista inglese attira l’interesse di Manchester United, che potrebbe fare sul serio nel prossimo mercato. La sua posizione nel club londinese resta in bilico, mentre i tifosi aspettano sviluppi.

Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco gli altre due colpi Romagnoli Lazio, il difensore biancoceleste ha le idee chiare sul suo futuro! Le ultimissime Calciomercato Parma, scatenati i ducali! Dopo Nicolussi Caviglia e Carboni, ecco gli altre due colpi Vlasic l'oro del Torino, il croato dice no all'Arabia Saudita e giura amore eterno: il retroscena sul patto d'acciaio stretto con Baroni Amorim Genoa, adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista: il comunicato Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese.

Il tecnico del Chelsea, Maresca, ha fornito un aggiornamento sugli infortuni di Cole Palmer.

Palmer via dal Chelsea? Rosenior sicuro: Voci nate dal nulla, non meritano attenzioneLe indiscrezioni su Cole Palmer hanno iniziato a circolare con insistenza, alimentando dubbi e sospetti attorno a uno dei giocatori più rappresentativi. tuttomercatoweb.com

Palmer-Gutierrez, le radici dell'eliminazione. Ora il Napoli riparte da VergaraIl primo cambio del Chelsea ha innescato il 3-2. Conte, in emergenza, ha dovuto far entrare un terzino aggrappandosi alla stella nascente ... rainews.it

