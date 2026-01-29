Che fine ha fatto Alfalfa di Piccole canaglie | Bug Hall ha donato tutti i suoi soldi e oggi vive in povertà
Bug Hall, l’attore che interpretava Alfalfa in Piccole canaglie, ha lasciato Hollywood dopo un suo arresto. Ora vive in povertà, lontano dal mondo dello spettacolo, seguendo una fede radicale e isolato in campagna. La sua vita è drasticamente cambiata rispetto ai giorni di gloria.
Bug Hall, l’indimenticabile Alfalfa di Piccole canaglie, ha detto addio a Hollywood dopo un arresto: oggi vive all'insegna della povertà, della fede radicale e dell'isolamento rurale.🔗 Leggi su Fanpage.it
