Champions | tre ai playoff Napoli fuori

Nella notte sono arrivati i verdetti finali della fase a gironi della Champions League. Inter, Juventus e Atalanta si sono qualificate ai playoff, mentre il Napoli ha visto sfumare il sogno di proseguire la competizione. La partita decisiva ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi partenopei, che speravano in un risultato diverso. Ora le squadre si preparano per il prossimo turno, mentre il Napoli dovrà concentrarsi sui campionati nazionali.

23.05 Inter, Juventus e Atalanta al playoff, Napoli eliminato. E' il verdetto dell' ultima giornata della fase campionato della Champions. I nerazzurri passano 0-2 in casa del Borussia Dortmund, ma non basta; 0-0 dei bianconeri a Monaco, mentre la Dea cade 0-1 in Belgio dall' Union St. Gilloise. Il Napoli cede 2-3 al Chelsea al 'Maradona'. Dimarco (81') e Diouf (94') regalano un successo solo simbolico all'Inter, che chiude al 10° posto la prima fase. La Juve è 13ma, mentre l'Atalanta è 15ma. Il Napoli escluso: solamente 30° posto.

