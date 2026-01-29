Champions | Novara regola Lodz e chiude seconda il girone Ora i playoff

Novara batte Lodz e si prende il secondo posto nel girone di Champions. La squadra italiana ha dominato in tutti i fondamentali, con Tolok e Ishikawa che hanno guidato il successo. Ora i playoff sono più vicini.

Igor Gorgonzola Novara-Budowlani Lodz 3-1 (20-25, 25-17, 25-22, 25-10) Finisce come all'andata: Novara batter Lodz per 3-1 e, con 10 punti, è matematicamente seconda nella Pool B della Champions League. Piemontesi che, dunque, dovranno passare per i playoff per accedere al turno successivo della competizione continentale. A parte il primo set, vinto dalle polacche, la gara è stata largamente dominata dall'Agil che nel terzo set ha addirittura chiuso 25-10. Zanzare superiori in tutti i fondamentali, soprattutto alla battuta dove si sono imposte con 12 ace. Spine nel fianco della difesa avversaria Tolok, con 24 punti a referto, e Ishikawa con 18.

