Champions Mou possibile avversario dell' Inter Ecco tutti gli incroci dei playoff

Venerdì si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League. L’Inter potrebbe incontrare diverse squadre: il City o lo Sporting negli ottavi, Liverpool o Tottenham, Arsenal o Bayern. Le possibili sfide cambiano volto a seconda degli accoppiamenti. I tifosi sono già in attesa di scoprire chi sarà il prossimo avversario della loro squadra.

Se l'Inter supera i turni preliminari della Champions League, potrebbe affrontare uno tra due possibili avversari nei PlayOff.

Questa sera si chiude la fase a campionato della Champions League 2025-2026.

Tabellone Champions, Mou possibile avversario dell'Inter. Ecco tutti gli incroci dei playoffIl primo verdetto, il più importante, è questo: Inter, Juventus e Atalanta dovranno passare per i playoff, il Napoli è stato eliminato. Nessuna delle quattro italiane impegnate in Champions League è ... msn.com

Tabellone Champions League, le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai playoff e agli ottaviLa fase a campionato della Champions League 2025-2026 si è chiusa stasera. Fuori il Napoli. Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Le prime otto classificate agli ottavi, le squadre piazzata dal nono ... fanpage.it

