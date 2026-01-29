Champions Mou possibile avversario dell' Inter Ecco tutti gli incroci dei playoff

Da gazzetta.it

Venerdì si terrà il sorteggio dei playoff di Champions League. L’Inter potrebbe incontrare diverse squadre: il City o lo Sporting negli ottavi, Liverpool o Tottenham, Arsenal o Bayern. Le possibili sfide cambiano volto a seconda degli accoppiamenti. I tifosi sono già in attesa di scoprire chi sarà il prossimo avversario della loro squadra.

Venerdì il sorteggio. Gli eventuali avversari negli ottavi: City o Sporting per Chivu, Liverpool o Tottenham per Spalletti, Arsenal o Bayern per Palladino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Champions League Inter, quale sarebbe l’avversario dei nerazzurri in caso di PlayOff? Ecco la risposta

Se l'Inter supera i turni preliminari della Champions League, potrebbe affrontare uno tra due possibili avversari nei PlayOff.

Tabellone Champions League, gli incroci agli ottavi e i playoff: le possibili avversarie delle italiane

Questa sera si chiude la fase a campionato della Champions League 2025-2026.

Argomenti discussi: Mourinho: È una finale, Spalletti lo rispetto. E alla domanda se allenerebbe la Juve risponde così!; Champions, Juve contro il tabù Benfica. Spalletti per disinnescare la furbata Mourinho; Lo Stadium, un tempio non tanto Special per Mou: un solo successo e 7 anni di digiuno; Juve-Benfica si legge anche Spalletti-Mourinho: la sfida nella sfida tra punzecchiature e affetto.

champions mou possibile avversarioTabellone Champions, Mou possibile avversario dell'Inter. Ecco tutti gli incroci dei playoffIl primo verdetto, il più importante, è questo: Inter, Juventus e Atalanta dovranno passare per i playoff, il Napoli è stato eliminato. Nessuna delle quattro italiane impegnate in Champions League è ... msn.com

champions mou possibile avversarioTabellone Champions League, le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai playoff e agli ottaviLa fase a campionato della Champions League 2025-2026 si è chiusa stasera. Fuori il Napoli. Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Le prime otto classificate agli ottavi, le squadre piazzata dal nono ... fanpage.it

