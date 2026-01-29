Questa notte si sono conclusi i match di ritorno della fase a gironi della Champions League. L'Atalanta, la Juventus e l’Inter sono riuscite a qualificarsi per i playoff, mentre il Napoli è stato eliminato dopo la sconfitta contro il Chelsea al

Atalanta, Juventus e Inter accedono ai playoff, il Napoli si ferma al "Maradona" con il Chelsea e saluta la competizione Terminata con le 18 partite di ieri sera la League Phase della Champions League, è tempo di bilanci per le squadre italiane. Da questa prima fase della competizione 3 delle 4 presenti dalla nostra Serie A hanno raggiunto la qualificazione ai playoff, nessuna tramite l’accesso diretto agli ottavi di finale, con il Napoli che invece deve già salutare il torneo. Ora che il girone è finalmente completo, per Juventus, Inter e Atalanta si apre lo scenario dei playoff, che verranno definiti tramite sorteggio venerdì 30 gennaio alle 12. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Champions League, il bilancio delle italiane: 3 ai playoff, Napoli eliminato. Il 30 gennaio il sorteggio

L’ultima giornata del girone di Champions League ha deciso le squadre italiane qualificate ai playoff.

Questa sera si sono giocate le ultime partite della fase a gironi della Champions League.

