Champions League il bilancio delle italiane | 3 ai playoff Napoli eliminato Il 30 gennaio il sorteggio

Questa notte si sono conclusi i match di ritorno della fase a gironi della Champions League. L'Atalanta, la Juventus e l’Inter sono riuscite a qualificarsi per i playoff, mentre il Napoli è stato eliminato dopo la sconfitta contro il Chelsea al
Atalanta, Juventus e Inter accedono ai playoff, il Napoli si ferma al "Maradona" con il Chelsea e saluta la competizione Terminata con le 18 partite di ieri sera la League Phase della Champions League, è tempo di bilanci per le squadre italiane. Da questa prima fase della competizione 3 delle 4 presenti dalla nostra Serie A hanno raggiunto la qualificazione ai playoff, nessuna tramite l’accesso diretto agli ottavi di finale, con il Napoli che invece deve già salutare il torneo. Ora che il girone è finalmente completo, per Juventus, Inter e Atalanta si apre lo scenario dei playoff, che verranno definiti tramite sorteggio venerdì 30 gennaio alle 12. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Inter-Atalanta e Juventus ai playoff di Champions League 2025/2026. Napoli eliminato: date e possibili avversarie delle tre italiane
L’ultima giornata del girone di Champions League ha deciso le squadre italiane qualificate ai playoff.
Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai playoff. Napoli eliminato
Questa sera si sono giocate le ultime partite della fase a gironi della Champions League.
