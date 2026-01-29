La Champions League entra nel vivo: si avvicinano gli ottavi di finale e i primi accoppiamenti iniziano a prendere forma. Dopo una fase a gironi ricca di sorprese, ora le squadre si preparano a sfidarsi in incontri decisivi. Mourinho e l’Inter sono tra le possibili protagoniste, mentre i sorteggi si avvicinano e i tifosi sperano in incontri emozionanti.

Dopo la sorprendente serata conclusiva della prima parte del torneo a girone unico, durante la quale si è verificato di tutto, inizia a delinearsi il quadro degli ottavi di finale della Champions League 2026. Le prime otto della classe, quelle che hanno già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta, aspettano di conoscere il nome dell'avversario, e potranno assistere ai playoff davanti a uno schermo: per loro l'appuntamento è rimandato al 1011 marzo, quando si giocheranno i match di andata degli ottavi (il ritorno è in calendario il 1718 marzo). Alle spalle della capolista Arsenal, che ha concluso la "Phase League" a punteggio pieno, si trovano Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Champions League, i probabili accoppiamenti dei playoff, cosa c'è da sapere: Mourinho sulla strada dell'Inter?

Questa sera si sono definiti i verdetti della fase a gironi di Champions League.

Questa sera si chiudono i giochi nella fase a gironi della Champions League.

