champions league amara per le italiane

Quattro squadre italiane si sono trovate a fronteggiare momenti difficili negli spareggi di Champions League. L’Inter, la Juventus e l’Atalanta hanno subito sconfitte che mettono a rischio il loro cammino nel torneo, mentre il clima si fa sempre più teso tra i tifosi. La serata ha lasciato molti rimpianti e poche certezze per il calcio italiano.

Inter, Juve e Atalanta agli spareggi: i pericoli dell’urna L’ultimo atto della League Phase di Champions League si trasforma in una serata di grandi rimpianti per il calcio italiano, con verdetti che oscillano tra l’eliminazione dolorosa e la qualificazione “di scorta”. A tracciare il bilancio di un turno agrodolce è l’edizione odierna della  Gazzetta dello Sport, che sottolinea come le nostre rappresentanti abbiano raccolto meno di quanto sperato. La delusione più cocente è quella del  Napoli:  la squadra di Antonio Conte si è illusa di poter compiere l’impresa contro il Chelsea, cullando il sogno qualificazione fino alla metà della ripresa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

