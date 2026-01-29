Champions League 2025-2026 tutto sui play-off e i sorteggi | come funziona e dove vederli
Tre squadre italiane su quattro sono ancora in corsa in Champions League. Inter, Atalanta e Juventus si preparano ai play-off per conquistare un biglietto agli ottavi di finale. Il Napoli, invece, è già fuori dalla competizione.
Tre squadre italiane su quattro proseguono il loro cammino in Champions League: Inter, Atalanta e Juventus si giocheranno ai play-off l’accesso agli ottavi di finale mentre il Napoli è eliminato. Una brutta notizia per i campioni d’Italia e soprattutto per il ranking Uefa, con la Serie A che ora vede allontanarsi sempre di più la possibilità di tornare ad avere una quinta squadra nella prossima Champions League. Borussia Dortmund-Inter 0-2. Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0. Monaco-Juventus 0-0. Napoli-Chelsea 2-3. Trubin GOALKEEPER GOAL? Astonishing Dragomir strike? Left-footed shot João Pedro? Sublime Dimarco free-kick? #UCLGOTD @Heineken pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Sorteggio spareggi Champions League: quando, dove vederli, accoppiamenti
Il sorteggio degli spareggi della Champions League determina le gare che completano il quadro degli ottavi di finale.
Mondiali 2026, i sorteggi dei play-off LIVE
Sorteggi Champions League 2025-2026 Ecco le avversarie del Napoli
Champions League 2025-2026: Borussia Dortmund-Inter, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata di Champions League 2025-2026. Calcio d'inizio alle 21 al Signal Iduna Park. sportal.it
Tabellone Champions League, le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai playoff e agli ottaviLa fase a campionato della Champions League 2025-2026 si è chiusa stasera. Fuori il Napoli. Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Le prime otto classificate agli ottavi, le squadre piazzata dal nono ... fanpage.it
Il Napoli saluta la Champions League a testa alta, sconfitto 3-2 dal Chelsea al Maradona. Gli azzurri chiudono la fase campionato al 30° posto con 8 punti e restano fuori dai playoff. I Blues sbloccano la gara su rigore al 19’, ma il Napoli ribalta il risultato con - facebook.com facebook
Champions League, Inter ai playoff: giocherà contro Benfica o Bodø/Glimt bit.ly/4rdGdNw x.com
