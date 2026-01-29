Champions la Juventus spreca una grossa occasione a Monaco | finisce solo 0-0

La Juventus lascia due punti importanti a Monaco. I bianconeri pareggiano 0-0 contro il Monaco, senza riuscire a sfruttare le occasioni e rischiando di compromettere il passaggio agli ottavi di Champions. Con pochi attaccanti disponibili, la squadra di Spalletti si fa bloccare in trasferta, tornando a Torino con un risultato che potrebbe pesare molto nella corsa europea.

Senza attaccanti non si va lontano. L’undici di Spalletti torna a Torino dalla trasferta nel principato con un solo punto e la consapevolezza di essersi lasciati scappare una grossa occasione per approdare agli ottavi di Champions League. I bianconeri soffrono per lunghi tratti l’intraprendenza del Monaco, che si vede annullare nel primo tempo un gol di Balogun per un fallo su Kalulu e rischia più volte si andare sotto. Nella ripresa, nonostante l’inserimento di Yildiz ed Adzic, la Juventus non riesce ad esprimere un gioco propositivo e deve accontentarsi di uno 0-0 che serve davvero poco. Bianconeri che chiudono solo 13° nel girone unico di Champions League e dovranno quindi passare dalle forche caudine dei playoff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

