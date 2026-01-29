La Juventus lascia due punti importanti a Monaco. I bianconeri pareggiano 0-0 contro il Monaco, senza riuscire a sfruttare le occasioni e rischiando di compromettere il passaggio agli ottavi di Champions. Con pochi attaccanti disponibili, la squadra di Spalletti si fa bloccare in trasferta, tornando a Torino con un risultato che potrebbe pesare molto nella corsa europea.

Senza attaccanti non si va lontano. L’undici di Spalletti torna a Torino dalla trasferta nel principato con un solo punto e la consapevolezza di essersi lasciati scappare una grossa occasione per approdare agli ottavi di Champions League. I bianconeri soffrono per lunghi tratti l’intraprendenza del Monaco, che si vede annullare nel primo tempo un gol di Balogun per un fallo su Kalulu e rischia più volte si andare sotto. Nella ripresa, nonostante l’inserimento di Yildiz ed Adzic, la Juventus non riesce ad esprimere un gioco propositivo e deve accontentarsi di uno 0-0 che serve davvero poco. Bianconeri che chiudono solo 13° nel girone unico di Champions League e dovranno quindi passare dalle forche caudine dei playoff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Champions, la Juventus spreca una grossa occasione a Monaco: finisce solo 0-0

Approfondimenti su Juventus Monaco

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juventus Monaco

Argomenti discussi: La Juventus vince e ipoteca i playoff, l’Atalanta cade in casa e spreca una chance: la situazione delle…; Pavlidis, l'errore dal dischetto contro la Juve è comico: scivola così. VIDEO; Le pagelle di Juventus-Benfica: David decisivo anche senza segnare, Pavlidis spreca; LIVE Juventus-Benfica 2-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Thuram e McKennie firmano le reti che valgono l’accesso ai playoff.

Juventus, pareggio senza illusioni in Champions: prestazione opaca contro il MonacoJuventus, pareggio senza illusioni in Champions: prestazione opaca contro il Monaco La Juventus voleva chiudere il proprio girone di Champions League con una prova solida, ... tuttojuve.com

Champions League, l’ultima giornata del girone minuto per minuto: si decide il destino di Inter, Napoli, Juve e Atalanta – La classifica liveLa maxi-diretta dai campi di gioco che decide chi si qualifica agli ottavi, chi hai playoff e chi resta fuori da tutto ... ilfattoquotidiano.it

Champions League, in campo alle 21 Monaco-Juventus DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook

Ogni qual volta ha affrontato il Monaco in Champions, la Juventus ha poi sempre conquistato la finale x.com