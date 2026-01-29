Champions | Inter Juve ed Atalanta ai play-off Napoli battuto 3-2 dal Chelsea eliminato

Questa sera si sono conclusi i match di Champions League e le sorprese non sono mancate. L’Inter, la Juve e l’Atalanta sono riuscite a qualificarsi ai playoff come testa di serie, evitando i turni preliminari. Il Napoli invece saluta la competizione, battuto 3-2 dal Chelsea al 'Maradona' e ufficialmente fuori dalla corsa europea. La partita contro i londinesi ha chiuso un ciclo per gli azzurri in questa fase del torneo.

AGI - Inter, Juventus e Napoli affronteranno il playoff di Champions League da testa di serie, mentre il Napoli saluta la competizione dopo la sconfitta contro il Chelsea al 'Maradona'. La squadra di Chivu batte 2-0 il Borussia Dortmund, chiude al decimo posto e affronterà una tra Bodo e Benfica, in base al sorteggio di venerdì. La Juventus non va oltre lo 0-0 col Monaco e si piazza in tredicesima posizione: per Spalletti l'urna riserverà una tra Galatasaray e Bruges. Rientra tra le prime sedici anche l'Atalanta, nonostante il passo falso con l'Union Saint Gilloise. La formazione di Palladino affrontera' al prossimo turno una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.

