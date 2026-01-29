Champions Inter beffata ma ricca | playoff e oltre 71 milioni in cassa

L’Inter si ferma ai playoff della Champions League, lasciando il sogno di proseguire in corsa. La squadra di Inzaghi ha concluso la fase a testa alta, ma il risultato finale è stato una beffa. Intanto, la società mette da parte oltre 71 milioni di euro, un bottino importante che rafforza le casse del club. La delusione è palpabile tra i tifosi, mentre la squadra si prepara a ripartire con nuovi obiettivi.

L'ultima giornata della League Phase di Champions League consegna al calcio italiano un verdetto amaro. Nessuna squadra del Bel Paese riesce a centrare l'accesso diretto agli ottavi di finale, ma il quadro non è uniforme: l'Inter esce dal turno con sensazioni contrastanti, mentre il Napoli saluta la competizione in modo clamoroso. La vittoria nerazzurra sul campo del Borussia Dortmund non basta alla squadra di Cristian Chivu per rientrare tra le prime otto. I risultati incrociati, in particolare il successo del Chelsea, spingono infatti la formazione milanese al nono posto, costringendola al passaggio dai playoff.

