La notte porta via le speranze di Italia in Champions. L’Inter viene eliminata e deve passare dai playoff, così come Juventus e Atalanta, che non sono riuscite ad andare avanti senza passare per il turno successivo. Il Napoli invece saluta subito la competizione, uscendo di scena anzitempo. Una serata amara per il calcio italiano, con tutte e quattro le squadre coinvolte che devono ora rimboccarsi le maniche per affrontare la prossima fase.

La notte della delusione italiana in Champions League: Inter, Juventus e Atalanta "condannate" ai playoff, Napoli eliminato. E proprio la sconfitta 3-2 degli azzurri al Maradona per 3-2 contro il Chelsea "scippa" gli ottavi ai nerazzurri, vincitori a Dortmund 2-0 e primi degli esclusi Grossi rimpianti anche per la Juve, che non va oltre lo 0-0 in casa del Monaco. Contro il Borussia, gli uomini di Chivu (con Bonny e Thuram titolari, Lautaro e Bastoni in panchina) sfondano negli ultimi 20 minuti: punizione perfetta di Dimarco e raddoppio di Douf nel recupero. Pochi minuti prima, però, la doccia gelata da Napoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Champions, Inter beffata: ai playoff con Juve e Atalanta. Napoli a casa

Approfondimenti su Champions League

Il Napoli viene eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta 3-2 contro il Chelsea al ‘Maradona’.

Il Napoli ha salutato la competizione, eliminato in modo sorprendente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Atalanta beffata a Bruxelles: l’Union Saint-Gilloise vince di misura, Dea ai playoff; Juve-Napoli, sprint per En-Nesyri e Maldini: l'Inter beffata da Mlacic prende Jakirovic, Roma guaio Hermoso; Inter beffata da Conte e... Alisson Santos: Napoli e Sporting portano Chivu ai playoff; Champions League, 7a: la Juventus stende il Benfica. Atalanta beffata dall’Athletic Bilbao.

Inter beffata da Conte e... Alisson Santos: Napoli e Sporting portano Chivu ai playoffCon il nuovo format della Champions League abbiamo capito che le emozioni degli ultimi 90 minuti tutti giocati in contemporanea portano a continui ribaltamenti. tuttomercatoweb.com

Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: tutti i verdetti del girone di Champions. Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Quali sono le squadre eliminate?CHAMPIONS LEAGUE - Si è conclusa la fase a girone unico dell'edizione 2025-26 di Champions League. Vediamo insieme tutti i verdetti. eurosport.it

Champions League, Inter ai playoff: giocherà contro Benfica o Bodø/Glimt bit.ly/4rdGdNw x.com

Inter, Juventus e Atalanta qualificate ai playoff come teste di serie, mentre il Napoli è fuori dalla Champions con soli 8 punti - facebook.com facebook