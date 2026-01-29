Champions adesso i playoff | le possibili avversarie di Juve Inter e Atalanta

La Champions League si avvia verso i playoff, con tre squadre italiane già qualificate. Juve, Inter e Atalanta hanno superato la fase a gironi e ora si preparano ad affrontare le avversarie nel prossimo turno. La corsa continua, e si attende di scoprire chi saranno le loro rivali.

(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (eliminato dopo la sconfitta al Maradona contro il Chelsea). Ma quale sarà adesso il percorso delle squadre della Serie A nel torneo? Ecco tutti i.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Champions Playoff Classifica finale Champions League: Inter nona e costretta ai playoff. La graduatoria completa e le possibili avversarie L’Inter chiude la fase a gironi al nono posto e dovrà passare dai playoff per accedere agli ottavi di finale. Champions League, l’Inter si avvicina ai playoff tra insidie francesi e rivincite: le possibili avversarie nel cammino europeo La Champions League si avvicina alla fase decisiva, e l’Inter si prepara ad affrontare un percorso complesso tra sfide francesi e rivincite. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Champions Playoff Argomenti discussi: Champions, ottavi diretti o playoff? Le percentuali delle italiane secondo Opta; Playoff Champions, ultima giornata: le posizioni che le italiane devono evitare; La Juventus vince e ipoteca i playoff, l’Atalanta cade in casa e spreca una chance: la situazione delle…; Italiane in Champions, si decide tutto: ottavi o playoff, tutte le combinazioni. Champions, adesso i playoff: le possibili avversarie di Juve, Inter e Atalanta(Adnkronos) - Si chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Avanzano nella competizione Inter, Juventus e Atalanta, mentre si ferma il Napoli (elimin ... msn.com Inter, Juventus, Atalanta e Napoli: tutti i verdetti del girone di Champions. Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Quali sono le squadre eliminate?CHAMPIONS LEAGUE - Si è conclusa la fase a girone unico dell'edizione 2025-26 di Champions League. Vediamo insieme tutti i verdetti. eurosport.it JUVENTUS AI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE Un pareggio contro il Monaco conclude la League Phase dei bianconeri, che adesso dovranno disputare gli spareggi della massima competizione europea - facebook.com facebook Nulla è ancora perduto, anche se adesso la percentuale che indica le possibilità per l’ #Atalanta di accedere agli ottavi di #ChampionsLeague è passata dal 67% della vigilia al 20% di oggi. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.