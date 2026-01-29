Cesena ricorda l' eredità politica di Ercole Acerbi con una serata in sua memoria

Cesena si ferma per ricordare Ercole Acerbi, figura chiave della politica e cultura locale. A un anno e mezzo dalla sua scomparsa, l’associazione Benigno Zaccagnini organizza una serata in suo onore, prevista per venerdì 30 gennaio alle 20. La città si riunisce per onorare la sua memoria e il suo contributo.

A un anno e mezzo dalla sua scomparsa, l'associazione Benigno Zaccagnini ricorda Ercole Acerbi, pilastro della politica e della cultura locale con un incontro in programma per venerdì 30 gennaio alle 20.45 al palazzo del Ridotto."Ercole è stato per tanti di noi un amico sincero e discreto –.

