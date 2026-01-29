Cerbottane e fionde per lanciare droga ai carcerati ma alle Novate il problema serio è la crisi di speranza

A Novate, le forze dell’ordine hanno scoperto un metodo insolito per far arrivare droga ai detenuti: cerbottane e fionde. Le indagini hanno portato alla luce uno scenario in cui i trafficanti usano strumenti semplici per aggirare i controlli, ma il vero problema della comunità resta la mancanza di speranza, che si fa sentire più di qualsiasi arma artigianale.

Se c'è una lezione che la televisione ha consegnato all'immaginario collettivo, è quella di MacGyver, l'agente della Fondazione Phoenix, che con pochi oggetti e molta inventiva ha dato prova che ci si può districare anche dalle situazioni più complicate. Una graffetta, dello scotch, un paio di.

