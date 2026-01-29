Centomila euro di soldi pubblici finiscono nelle tasche di Sannio Europa. L’ATO Rifiuti ha deciso di pagare questa somma per la gestione della comunicazione istituzionale e ambientale. Una scelta che ha sollevato molte polemiche, visto che si tratta di una cifra importante per un servizio che, secondo alcuni, potrebbe essere gestito in modo diverso. Ora si aspetta di capire se questa spesa porterà risultati concreti o se sarà solo un’altra mossa politica.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ATO Rifiuti versa Centomila euro a Sannio Europa per la gestione della comunicazione istituzionale ed ambientale. Non si configura come una ‘compensazione impropria’. Ma ne segue lo stesso criterio. E principio. Perché il punto non è il reato. È il metodo. È l’idea, tutta politica, che le risorse pubbliche possano essere piegate a esigenze di consenso, posizionamento, fidelizzazione. Con il timbro dell’istituzione. E il conto scaricato sui Comuni. Sannio Europa è una partecipata della Provincia di Benevento. Una di quelle scatole formalmente tecniche, sostanzialmente politiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Centomila euro, politica e "comunicazione": quando il potere usa i soldi pubblici come mazzetta istituzionale

