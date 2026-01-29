censura preventiva legittimo provvedimento scontro travaglio lucarelli su corona

Questa mattina, Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche. La sua presenza nel programma

Fabrizio Corona è uno degli argomenti più chiacchierati degli ultimi giorni per la nuova puntata del suo programma Falsissimo, che nelle ultime ore è stato anche attenzionato dall'Agcm. Quanto detto su Mediaset è al centro di una complicata vicenda giudiziaria, che ora vede ipotizzato anche il reato di ricettazione nel fascicolo scaturito dalla denuncia dei legali di Alfonso Signorini e con al centro l'accusa di diffamazione aggravata non solo nei confronti di Fabrizio Corona, ma anche di responsabili di Google, colosso a cui fa capo anche YouTube. Sulla figura di Corona si sono espressi in tanti in questi giorni, con toni e opinioni diverse ma il caso ora vede sui due fronti opposti anche Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli, solitamente convergenti nelle loro opinioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In un contesto mediatico complesso, Marco Travaglio si schiera a favore di Fabrizio Corona, evidenziando come la richiesta di Mediaset rappresenti una forma di censura preventiva.

Fabrizio Corona e Alfonso Signorini si sono scontrati di nuovo, questa volta davanti ai giudici.

Corona-Signorini e il nodo della censura preventiva: Lucarelli non la pensa come TravaglioIl Tribunale di Milano interviene sul caso Corona-Signorini. Tra ordinanza, comunicati Mediaset e opinioni opposte di Travaglio e Lucarelli, il dibattito su libertà di espressione e informazione si ac ... gay.it

Travaglio difende Corona e attacca il giudice sul caso Signorini: Così si legittima la censura preventivaMarco Travaglio prende posizione sul caso Signorini-Mediaset e difende Fabrizio Corona dopo la decisione del giudice di Milano: È censura preventiva, non giustizia. gay.it

